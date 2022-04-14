LUCA (LUCA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LUCA (LUCA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LUCA (LUCA) Informasjon ATM is a peer-to-peer staking platform that allows users to stake tokens with one another. By locking their tokens in a connection, they build their network. ATM ranks each user in this network using Google's PageRank algorithm, and determines their stake rewards from this. The reward token is LUCA. LUCA is also the best currency to lock in a connection, as using it means that the connections will have a higher weight when rewards are calculated. Thus, LUCA is the primary token used in ATM's network, which has amassed around 3000 users and is still growing substantially. Similar to Pancakeswap's CAKE token, LUCA is used as a reward and also as a utility token for the ATM platform, and we expect to see continued growth of both the value of LUCA and the size of the ATM community building this new form of staking social network. Offisiell nettside: https://www.atm.network/ Teknisk dokument: https://www.atm.network/pdf/ATM%20White%20Paper.pdf Kjøp LUCA nå!

LUCA (LUCA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LUCA (LUCA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.75M $ 3.75M $ 3.75M Total forsyning: $ 5.99M $ 5.99M $ 5.99M Sirkulerende forsyning: $ 5.47M $ 5.47M $ 5.47M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.11M $ 4.11M $ 4.11M All-time high: $ 9.47 $ 9.47 $ 9.47 All-Time Low: $ 0.065876 $ 0.065876 $ 0.065876 Nåværende pris: $ 0.685227 $ 0.685227 $ 0.685227 Lær mer om LUCA (LUCA) pris

LUCA (LUCA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LUCA (LUCA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LUCA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LUCA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LUCAs tokenomics, kan du utforske LUCA tokenets livepris!

