LUCA (LUCA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.516605 24 timer lav $ 0.617356 24 timer høy All Time High $ 9.47 Laveste pris $ 0.065876 Prisendring (1H) +3.92% Prisendring (1D) +18.54% Prisendring (7D) +49.87%

LUCA (LUCA) sanntidsprisen er $0.614981. I løpet av de siste 24 timene har LUCA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.516605 og et toppnivå på $ 0.617356, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LUCA er $ 9.47, mens den rekordlave prisen er $ 0.065876.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LUCA endret seg med +3.92% i løpet av den siste timen, +18.54% over 24 timer og +49.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LUCA (LUCA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.36M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.66M Opplagsforsyning 5.47M Total forsyning 5,951,288.580829218

Nåværende markedsverdi på LUCA er $ 3.36M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LUCA er 5.47M, med en total tilgang på 5951288.580829218. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.66M.