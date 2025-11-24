Loud pris i dag

Sanntids Loud (LOUD) pris i dag er $ 0.00146409, med en 8.52% endring de siste 24 timene. Nåværende LOUD til USD konverteringssats er $ 0.00146409 per LOUD.

Loud rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,463,944, med en sirkulerende forsyning på 999.90M LOUD. I løpet av de siste 24 timene LOUD har den blitt handlet mellom $ 0.00132935(laveste) og $ 0.00146412 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01678074, mens tidenes laveste notering var $ 0.00016919.

Kortsiktig har LOUD beveget seg +6.39% i løpet av den siste timen og -34.74% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Loud (LOUD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Opplagsforsyning 999.90M 999.90M 999.90M Total forsyning 999,900,144.409345 999,900,144.409345 999,900,144.409345

Nåværende markedsverdi på Loud er $ 1.46M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LOUD er 999.90M, med en total tilgang på 999900144.409345. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.46M.