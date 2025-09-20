Lootex (LOOT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00082179 24 timer høy $ 0.00083127 All Time High $ 1.67 Laveste pris $ 0.0004726 Prisendring (1H) +0.31% Prisendring (1D) +0.19% Prisendring (7D) +0.61%

Lootex (LOOT) sanntidsprisen er $0.00082817. I løpet av de siste 24 timene har LOOT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00082179 og et toppnivå på $ 0.00083127, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LOOT er $ 1.67, mens den rekordlave prisen er $ 0.0004726.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LOOT endret seg med +0.31% i løpet av den siste timen, +0.19% over 24 timer og +0.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lootex (LOOT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.77K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 82.82K Opplagsforsyning 13.00M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Lootex er $ 10.77K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LOOT er 13.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 82.82K.