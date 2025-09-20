LootBot (LOOT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.093778 24 timer lav $ 0.095769 24 timer høy All Time High $ 2.04 Laveste pris $ 0.02080323 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.67% Prisendring (7D) -1.56%

LootBot (LOOT) sanntidsprisen er $0.094165. I løpet av de siste 24 timene har LOOT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.093778 og et toppnivå på $ 0.095769, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LOOT er $ 2.04, mens den rekordlave prisen er $ 0.02080323.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LOOT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.67% over 24 timer og -1.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LootBot (LOOT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 553.28K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 941.66K Opplagsforsyning 5.88M Total forsyning 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på LootBot er $ 553.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LOOT er 5.88M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 941.66K.