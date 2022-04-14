LOD3 Token (LOD3) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LOD3 Token (LOD3), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LOD3 Token (LOD3) Informasjon LODE Tokens represent a contribution supporting LODE’s technical and business operations and entitle their holders to receive a proportional share of the yield generated by the LODE Token Ecosystem alongside any profits that the LODE Project may distribute. They are unbacked assets that do not represent ownership over LODE’s operations. At present, LODE Token holders receive a proportional share of 10% of the premium charged on the sale of new AGX and AUX Coins (10% of the difference between the sale price and the spot price). LODE tokens additionally will accumulate the yield produced by liquidity pools. Offisiell nettside: https://lod3.fi Kjøp LOD3 nå!

LOD3 Token (LOD3) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LOD3 Token (LOD3), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 74.77K $ 74.77K $ 74.77K Total forsyning: $ 770.00M $ 770.00M $ 770.00M Sirkulerende forsyning: $ 64.50M $ 64.50M $ 64.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 892.65K $ 892.65K $ 892.65K All-time high: $ 8.06 $ 8.06 $ 8.06 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00115928 $ 0.00115928 $ 0.00115928 Lær mer om LOD3 Token (LOD3) pris

LOD3 Token (LOD3) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LOD3 Token (LOD3) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LOD3 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LOD3 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LOD3s tokenomics, kan du utforske LOD3 tokenets livepris!

LOD3 prisforutsigelse Vil du vite hvor LOD3 kan være på vei? Vår LOD3 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LOD3 tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!