LOD3 Token (LOD3) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00141955 $ 0.00141955 $ 0.00141955 24 timer lav $ 0.00142128 $ 0.00142128 $ 0.00142128 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00141955$ 0.00141955 $ 0.00141955 24 timer høy $ 0.00142128$ 0.00142128 $ 0.00142128 All Time High $ 8.06$ 8.06 $ 8.06 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.11% Prisendring (7D) +0.36% Prisendring (7D) +0.36%

LOD3 Token (LOD3) sanntidsprisen er $0.00142127. I løpet av de siste 24 timene har LOD3 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00141955 og et toppnivå på $ 0.00142128, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LOD3 er $ 8.06, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LOD3 endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.11% over 24 timer og +0.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LOD3 Token (LOD3) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 91.67K$ 91.67K $ 91.67K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Opplagsforsyning 64.50M 64.50M 64.50M Total forsyning 770,000,000.0 770,000,000.0 770,000,000.0

Nåværende markedsverdi på LOD3 Token er $ 91.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LOD3 er 64.50M, med en total tilgang på 770000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.09M.