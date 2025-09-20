Dagens LOD3 Token livepris er 0.00142127 USD. Spor prisoppdateringer for LOD3 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LOD3 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens LOD3 Token livepris er 0.00142127 USD. Spor prisoppdateringer for LOD3 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LOD3 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

LOD3 Token Logo

LOD3 Token Pris (LOD3)

Ikke oppført

1 LOD3 til USD livepris:

+0.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
LOD3 Token (LOD3) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:23:28 (UTC+8)

LOD3 Token (LOD3) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

--

+0.11%

+0.36%

+0.36%

LOD3 Token (LOD3) sanntidsprisen er $0.00142127. I løpet av de siste 24 timene har LOD3 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00141955 og et toppnivå på $ 0.00142128, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LOD3 er $ 8.06, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LOD3 endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.11% over 24 timer og +0.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LOD3 Token (LOD3) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på LOD3 Token er $ 91.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LOD3 er 64.50M, med en total tilgang på 770000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.09M.

LOD3 Token (LOD3) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på LOD3 Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på LOD3 Token til USD ble $ -0.0000287717.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på LOD3 Token til USD ble $ -0.0003075925.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på LOD3 Token til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.11%
30 dager$ -0.0000287717-2.02%
60 dager$ -0.0003075925-21.64%
90 dager$ 0--

Hva er LOD3 Token (LOD3)

LODE Tokens represent a contribution supporting LODE’s technical and business operations and entitle their holders to receive a proportional share of the yield generated by the LODE Token Ecosystem alongside any profits that the LODE Project may distribute. They are unbacked assets that do not represent ownership over LODE’s operations. At present, LODE Token holders receive a proportional share of 10% of the premium charged on the sale of new AGX and AUX Coins (10% of the difference between the sale price and the spot price). LODE tokens additionally will accumulate the yield produced by liquidity pools.

LOD3 Token (LOD3) Ressurs

Offisiell nettside

LOD3 Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil LOD3 Token (LOD3) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine LOD3 Token (LOD3) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for LOD3 Token.

Sjekk LOD3 Tokenprisprognosen nå!

LOD3 til lokale valutaer

LOD3 Token (LOD3) tokenomics

Å forstå tokenomics bak LOD3 Token (LOD3) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LOD3 tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om LOD3 Token (LOD3)

Hvor mye er LOD3 Token (LOD3) verdt i dag?
Live LOD3 prisen i USD er 0.00142127 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LOD3-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LOD3 til USD er $ 0.00142127. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for LOD3 Token?
Markedsverdien for LOD3 er $ 91.67K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LOD3?
Den sirkulerende forsyningen av LOD3 er 64.50M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLOD3 ?
LOD3 oppnådde en ATH-pris på 8.06 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LOD3?
LOD3 så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til LOD3?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LOD3 er -- USD.
Vil LOD3 gå høyere i år?
LOD3 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LOD3 prisprognosen for en mer grundig analyse.
LOD3 Token (LOD3) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

