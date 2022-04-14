Lisk (LSK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Lisk (LSK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Lisk (LSK) Informasjon Lisk is a Layer 2 blockchain dedicated to bringing Web3 adoption in emerging markets back to Ethereum. Offering some of the lowest transaction fees in the industry, Lisk is the ecosystem of choice for users and developers in cost-sensitive regions. By leveraging efficient, scalable, and innovative Layer 2 technology, Lisk enables real-world applications in emerging markets to operate efficiently on Ethereum for the first time. Lisk’s founder-focused approach provides a comprehensive ecosystem of builder programs, tools, seed liquidity, and knowledge bases to support local Web3 projects from inception to success. As a long-standing Web3 infrastructure project, Lisk has been democratizing blockchain accessibility for developers and end-users globally since 2016. As a member of the Optimism Superchain, Lisk plays a pivotal role in building the industry’s first truly interoperable supernetwork alongside Base, Optimism, Mode, and Worldchain. Offisiell nettside: https://lisk.com Kjøp LSK nå!

Lisk (LSK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lisk (LSK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 66.75M $ 66.75M $ 66.75M Total forsyning: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Sirkulerende forsyning: $ 201.33M $ 201.33M $ 201.33M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 132.63M $ 132.63M $ 132.63M All-time high: $ 34.92 $ 34.92 $ 34.92 All-Time Low: $ 0.101672 $ 0.101672 $ 0.101672 Nåværende pris: $ 0.327144 $ 0.327144 $ 0.327144 Lær mer om Lisk (LSK) pris

Lisk (LSK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lisk (LSK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LSK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LSK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LSKs tokenomics, kan du utforske LSK tokenets livepris!

