Dagens Lisk livepris er 0.352686 USD. Spor prisoppdateringer for LSK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LSK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Lisk Pris (LSK)

1 LSK til USD livepris:

$0.352686
$0.352686
-5.50%1D
Lisk (LSK) Live prisdiagram
Lisk (LSK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.353536
24 timer lav
$ 0.373594
24 timer høy

$ 0.353536
$ 0.373594
$ 34.92
$ 0.101672
-0.32%

-5.56%

-8.06%

-8.06%

Lisk (LSK) sanntidsprisen er $0.352686. I løpet av de siste 24 timene har LSK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.353536 og et toppnivå på $ 0.373594, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LSK er $ 34.92, mens den rekordlave prisen er $ 0.101672.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LSK endret seg med -0.32% i løpet av den siste timen, -5.56% over 24 timer og -8.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lisk (LSK) Markedsinformasjon

$ 70.81M
--
$ 141.07M
200.77M
400,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Lisk er $ 70.81M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LSK er 200.77M, med en total tilgang på 400000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 141.07M.

Lisk (LSK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Lisk til USD ble $ -0.0207758489879564.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Lisk til USD ble $ -0.0322924591.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Lisk til USD ble $ -0.0996650077.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Lisk til USD ble $ -0.0059429766449171.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0207758489879564-5.56%
30 dager$ -0.0322924591-9.15%
60 dager$ -0.0996650077-28.25%
90 dager$ -0.0059429766449171-1.65%

Hva er Lisk (LSK)

Lisk is a Layer 2 blockchain dedicated to bringing Web3 adoption in emerging markets back to Ethereum. Offering some of the lowest transaction fees in the industry, Lisk is the ecosystem of choice for users and developers in cost-sensitive regions. By leveraging efficient, scalable, and innovative Layer 2 technology, Lisk enables real-world applications in emerging markets to operate efficiently on Ethereum for the first time. Lisk’s founder-focused approach provides a comprehensive ecosystem of builder programs, tools, seed liquidity, and knowledge bases to support local Web3 projects from inception to success. As a long-standing Web3 infrastructure project, Lisk has been democratizing blockchain accessibility for developers and end-users globally since 2016. As a member of the Optimism Superchain, Lisk plays a pivotal role in building the industry’s first truly interoperable supernetwork alongside Base, Optimism, Mode, and Worldchain. 

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Lisk (LSK) Ressurs

Offisiell nettside

Lisk Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Lisk (LSK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Lisk (LSK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Lisk.

Sjekk Liskprisprognosen nå!

LSK til lokale valutaer

Lisk (LSK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Lisk (LSK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LSK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Lisk (LSK)

Hvor mye er Lisk (LSK) verdt i dag?
Live LSK prisen i USD er 0.352686 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LSK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LSK til USD er $ 0.352686. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Lisk?
Markedsverdien for LSK er $ 70.81M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LSK?
Den sirkulerende forsyningen av LSK er 200.77M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLSK ?
LSK oppnådde en ATH-pris på 34.92 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LSK?
LSK så en ATL-pris på 0.101672 USD.
Hva er handelsvolumet til LSK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LSK er -- USD.
Vil LSK gå høyere i år?
LSK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LSK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Lisk (LSK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

