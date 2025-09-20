Lisk (LSK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.353536 $ 0.353536 $ 0.353536 24 timer lav $ 0.373594 $ 0.373594 $ 0.373594 24 timer høy 24 timer lav $ 0.353536$ 0.353536 $ 0.353536 24 timer høy $ 0.373594$ 0.373594 $ 0.373594 All Time High $ 34.92$ 34.92 $ 34.92 Laveste pris $ 0.101672$ 0.101672 $ 0.101672 Prisendring (1H) -0.32% Prisendring (1D) -5.56% Prisendring (7D) -8.06% Prisendring (7D) -8.06%

Lisk (LSK) sanntidsprisen er $0.352686. I løpet av de siste 24 timene har LSK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.353536 og et toppnivå på $ 0.373594, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LSK er $ 34.92, mens den rekordlave prisen er $ 0.101672.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LSK endret seg med -0.32% i løpet av den siste timen, -5.56% over 24 timer og -8.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lisk (LSK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 70.81M$ 70.81M $ 70.81M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 141.07M$ 141.07M $ 141.07M Opplagsforsyning 200.77M 200.77M 200.77M Total forsyning 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Lisk er $ 70.81M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LSK er 200.77M, med en total tilgang på 400000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 141.07M.