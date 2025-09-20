LIMBO (LIMBO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00267872 24 timer lav $ 0.0028905 24 timer høy All Time High $ 0.03207034 Laveste pris $ 0.00149846 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -6.45% Prisendring (7D) -11.79%

LIMBO (LIMBO) sanntidsprisen er $0.0026901. I løpet av de siste 24 timene har LIMBO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00267872 og et toppnivå på $ 0.0028905, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LIMBO er $ 0.03207034, mens den rekordlave prisen er $ 0.00149846.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LIMBO endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -6.45% over 24 timer og -11.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LIMBO (LIMBO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.69M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.69M Opplagsforsyning 1000.00M Total forsyning 999,997,810.79

Nåværende markedsverdi på LIMBO er $ 2.69M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LIMBO er 1000.00M, med en total tilgang på 999997810.79. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.69M.