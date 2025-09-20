Lil Pump (LILPUMP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00225948$ 0.00225948 $ 0.00225948 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.10% Prisendring (1D) -0.97% Prisendring (7D) -19.17% Prisendring (7D) -19.17%

Lil Pump (LILPUMP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LILPUMP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LILPUMP er $ 0.00225948, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LILPUMP endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -0.97% over 24 timer og -19.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lil Pump (LILPUMP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 64.55K$ 64.55K $ 64.55K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 64.55K$ 64.55K $ 64.55K Opplagsforsyning 989.91M 989.91M 989.91M Total forsyning 989,907,593.0 989,907,593.0 989,907,593.0

Nåværende markedsverdi på Lil Pump er $ 64.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LILPUMP er 989.91M, med en total tilgang på 989907593.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 64.55K.