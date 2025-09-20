Dagens Lil Pump livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for LILPUMP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LILPUMP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Lil Pump livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for LILPUMP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LILPUMP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om LILPUMP

LILPUMP Prisinformasjon

LILPUMP Offisiell nettside

LILPUMP tokenomics

LILPUMP Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Lil Pump Logo

Lil Pump Pris (LILPUMP)

Ikke oppført

1 LILPUMP til USD livepris:

--
----
-0.90%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Lil Pump (LILPUMP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:22:43 (UTC+8)

Lil Pump (LILPUMP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00225948
$ 0.00225948$ 0.00225948

$ 0
$ 0$ 0

-0.10%

-0.97%

-19.17%

-19.17%

Lil Pump (LILPUMP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LILPUMP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LILPUMP er $ 0.00225948, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LILPUMP endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -0.97% over 24 timer og -19.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lil Pump (LILPUMP) Markedsinformasjon

$ 64.55K
$ 64.55K$ 64.55K

--
----

$ 64.55K
$ 64.55K$ 64.55K

989.91M
989.91M 989.91M

989,907,593.0
989,907,593.0 989,907,593.0

Nåværende markedsverdi på Lil Pump er $ 64.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LILPUMP er 989.91M, med en total tilgang på 989907593.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 64.55K.

Lil Pump (LILPUMP) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Lil Pump til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Lil Pump til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Lil Pump til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Lil Pump til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.97%
30 dager$ 0+1.22%
60 dager$ 0-13.39%
90 dager$ 0--

Hva er Lil Pump (LILPUMP)

$LILPUMP, the first-ever celebrity takeover on Solana. This token is run by its holders with support from platinum recording artist, Lil Pump!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Lil Pump (LILPUMP) Ressurs

Offisiell nettside

Lil Pump Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Lil Pump (LILPUMP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Lil Pump (LILPUMP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Lil Pump.

Sjekk Lil Pumpprisprognosen nå!

LILPUMP til lokale valutaer

Lil Pump (LILPUMP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Lil Pump (LILPUMP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LILPUMP tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Lil Pump (LILPUMP)

Hvor mye er Lil Pump (LILPUMP) verdt i dag?
Live LILPUMP prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LILPUMP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LILPUMP til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Lil Pump?
Markedsverdien for LILPUMP er $ 64.55K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LILPUMP?
Den sirkulerende forsyningen av LILPUMP er 989.91M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLILPUMP ?
LILPUMP oppnådde en ATH-pris på 0.00225948 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LILPUMP?
LILPUMP så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til LILPUMP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LILPUMP er -- USD.
Vil LILPUMP gå høyere i år?
LILPUMP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LILPUMP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:22:43 (UTC+8)

Lil Pump (LILPUMP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.