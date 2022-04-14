Lil Pump (LILPUMP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Lil Pump (LILPUMP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Lil Pump (LILPUMP) Informasjon $LILPUMP, the first-ever celebrity takeover on Solana. This token is run by its holders with support from platinum recording artist, Lil Pump! Offisiell nettside: http://www.lilpump.fun/ Kjøp LILPUMP nå!

Lil Pump (LILPUMP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lil Pump (LILPUMP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 62.21K $ 62.21K $ 62.21K Total forsyning: $ 989.91M $ 989.91M $ 989.91M Sirkulerende forsyning: $ 989.91M $ 989.91M $ 989.91M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 62.21K $ 62.21K $ 62.21K All-time high: $ 0.00225948 $ 0.00225948 $ 0.00225948 All-Time Low: $ 0.00005209 $ 0.00005209 $ 0.00005209 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Lil Pump (LILPUMP) pris

Lil Pump (LILPUMP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lil Pump (LILPUMP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LILPUMP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LILPUMP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LILPUMPs tokenomics, kan du utforske LILPUMP tokenets livepris!

LILPUMP prisforutsigelse Vil du vite hvor LILPUMP kan være på vei? Vår LILPUMP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LILPUMP tokenets prisforutsigelse nå!

