Dagens Level livepris er 0.01191656 USD. Spor prisoppdateringer for LVL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LVL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Level Pris (LVL)

Ikke oppført

1 LVL til USD livepris:

$0.01191656
$0.01191656
-0.80%1D
Level (LVL) Live prisdiagram
Level (LVL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.08%

-0.89%

-1.08%

-1.08%

Level (LVL) sanntidsprisen er $0.01191656. I løpet av de siste 24 timene har LVL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01177811 og et toppnivå på $ 0.01205421, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LVL er $ 11.03, mens den rekordlave prisen er $ 0.01042921.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LVL endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -0.89% over 24 timer og -1.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Level (LVL) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Level er $ 207.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LVL er 17.41M, med en total tilgang på 26825526.41584659. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 319.90K.

Level (LVL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Level til USD ble $ -0.00010784143198825.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Level til USD ble $ +0.0000723335.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Level til USD ble $ -0.0015437105.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Level til USD ble $ -0.002305813436912196.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00010784143198825-0.89%
30 dager$ +0.0000723335+0.61%
60 dager$ -0.0015437105-12.95%
90 dager$ -0.002305813436912196-16.21%

Hva er Level (LVL)

Level Finance is a decentralized perpetual exchange on the BNB Chain focused on delivering highly effective risk management along with first of a kind liquidity solution using original code designed from the ground up. Level's architecture facilitates direct market access to programmatic pools of liquidity, enabling capital-efficient hedging with near-zero market impact for traders looking to protect their gains while seamlessly creating a yield-bearing instrument for asset owners looking to earn passive income on their crypto holdings.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Level (LVL) Ressurs

Offisiell nettside

Level Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Level (LVL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Level (LVL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Level.

Sjekk Levelprisprognosen nå!

LVL til lokale valutaer

Level (LVL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Level (LVL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LVL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Level (LVL)

Hvor mye er Level (LVL) verdt i dag?
Live LVL prisen i USD er 0.01191656 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LVL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LVL til USD er $ 0.01191656. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Level?
Markedsverdien for LVL er $ 207.60K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LVL?
Den sirkulerende forsyningen av LVL er 17.41M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLVL ?
LVL oppnådde en ATH-pris på 11.03 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LVL?
LVL så en ATL-pris på 0.01042921 USD.
Hva er handelsvolumet til LVL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LVL er -- USD.
Vil LVL gå høyere i år?
LVL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LVL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Level (LVL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

