Level (LVL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01177811 24 timer høy $ 0.01205421 All Time High $ 11.03 Laveste pris $ 0.01042921 Prisendring (1H) -0.08% Prisendring (1D) -0.89% Prisendring (7D) -1.08%

Level (LVL) sanntidsprisen er $0.01191656. I løpet av de siste 24 timene har LVL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01177811 og et toppnivå på $ 0.01205421, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LVL er $ 11.03, mens den rekordlave prisen er $ 0.01042921.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LVL endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -0.89% over 24 timer og -1.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Level (LVL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 207.60K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 319.90K Opplagsforsyning 17.41M Total forsyning 26,825,526.41584659

Nåværende markedsverdi på Level er $ 207.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LVL er 17.41M, med en total tilgang på 26825526.41584659. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 319.90K.