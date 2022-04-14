Level (LVL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Level (LVL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Level (LVL) Informasjon Level Finance is a decentralized perpetual exchange on the BNB Chain focused on delivering highly effective risk management along with first of a kind liquidity solution using original code designed from the ground up. Level's architecture facilitates direct market access to programmatic pools of liquidity, enabling capital-efficient hedging with near-zero market impact for traders looking to protect their gains while seamlessly creating a yield-bearing instrument for asset owners looking to earn passive income on their crypto holdings. Offisiell nettside: https://app.level.finance/ Kjøp LVL nå!

Level (LVL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Level (LVL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 210.25K $ 210.25K $ 210.25K Total forsyning: $ 26.83M $ 26.83M $ 26.83M Sirkulerende forsyning: $ 17.41M $ 17.41M $ 17.41M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 323.99K $ 323.99K $ 323.99K All-time high: $ 11.03 $ 11.03 $ 11.03 All-Time Low: $ 0.01042921 $ 0.01042921 $ 0.01042921 Nåværende pris: $ 0.01208358 $ 0.01208358 $ 0.01208358 Lær mer om Level (LVL) pris

Level (LVL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Level (LVL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LVL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LVL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LVLs tokenomics, kan du utforske LVL tokenets livepris!

