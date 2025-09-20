LEGIT (LEGIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00890273$ 0.00890273 $ 0.00890273 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.49% Prisendring (1D) -1.64% Prisendring (7D) -5.88% Prisendring (7D) -5.88%

LEGIT (LEGIT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LEGIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LEGIT er $ 0.00890273, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LEGIT endret seg med +0.49% i løpet av den siste timen, -1.64% over 24 timer og -5.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LEGIT (LEGIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 262.41K$ 262.41K $ 262.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 262.41K$ 262.41K $ 262.41K Opplagsforsyning 957.83M 957.83M 957.83M Total forsyning 957,826,982.152717 957,826,982.152717 957,826,982.152717

Nåværende markedsverdi på LEGIT er $ 262.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LEGIT er 957.83M, med en total tilgang på 957826982.152717. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 262.41K.