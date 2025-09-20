Dagens LEGIT livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for LEGIT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LEGIT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens LEGIT livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for LEGIT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LEGIT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 LEGIT til USD livepris:

$0.00027397
-1.60%1D
LEGIT (LEGIT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:26:53 (UTC+8)

LEGIT (LEGIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 0.00890273
$ 0
+0.49%

-1.64%

-5.88%

-5.88%

LEGIT (LEGIT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LEGIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LEGIT er $ 0.00890273, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LEGIT endret seg med +0.49% i løpet av den siste timen, -1.64% over 24 timer og -5.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LEGIT (LEGIT) Markedsinformasjon

$ 262.41K
--
$ 262.41K
957.83M
957,826,982.152717
Nåværende markedsverdi på LEGIT er $ 262.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LEGIT er 957.83M, med en total tilgang på 957826982.152717. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 262.41K.

LEGIT (LEGIT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på LEGIT til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på LEGIT til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på LEGIT til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på LEGIT til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.64%
30 dager$ 0-50.05%
60 dager$ 0-52.81%
90 dager$ 0--

Hva er LEGIT (LEGIT)

LEGIT: A Memecoin Revolution Built on Liquidity, Transparency, and Long-Term Growth Born with the fair launch spirit at its core, LEGIT is a memecoin that seeks to differentiate itself by emphasizing stability, transparency, and sustainability. Unlike traditional memecoins that rely heavily on hype and speculative trading, $LEGIT aims to build a strong community of holders and ensure liquidity while minimizing risks associated with token inflation and market manipulation

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

LEGIT (LEGIT) Ressurs

LEGIT Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil LEGIT (LEGIT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine LEGIT (LEGIT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for LEGIT.

Sjekk LEGITprisprognosen nå!

LEGIT til lokale valutaer

LEGIT (LEGIT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak LEGIT (LEGIT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LEGIT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om LEGIT (LEGIT)

Hvor mye er LEGIT (LEGIT) verdt i dag?
Live LEGIT prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LEGIT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LEGIT til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for LEGIT?
Markedsverdien for LEGIT er $ 262.41K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LEGIT?
Den sirkulerende forsyningen av LEGIT er 957.83M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLEGIT ?
LEGIT oppnådde en ATH-pris på 0.00890273 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LEGIT?
LEGIT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til LEGIT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LEGIT er -- USD.
Vil LEGIT gå høyere i år?
LEGIT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LEGIT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:26:53 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.