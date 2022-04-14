LEGIT (LEGIT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LEGIT (LEGIT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LEGIT (LEGIT) Informasjon LEGIT: A Memecoin Revolution Built on Liquidity, Transparency, and Long-Term Growth Born with the fair launch spirit at its core, LEGIT is a memecoin that seeks to differentiate itself by emphasizing stability, transparency, and sustainability. Unlike traditional memecoins that rely heavily on hype and speculative trading, $LEGIT aims to build a strong community of holders and ensure liquidity while minimizing risks associated with token inflation and market manipulation Offisiell nettside: https://legitmeme.com/

LEGIT (LEGIT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LEGIT (LEGIT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 245.81K $ 245.81K $ 245.81K Total forsyning: $ 957.83M $ 957.83M $ 957.83M Sirkulerende forsyning: $ 957.83M $ 957.83M $ 957.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 245.81K $ 245.81K $ 245.81K All-time high: $ 0.00890273 $ 0.00890273 $ 0.00890273 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00025257 $ 0.00025257 $ 0.00025257 Lær mer om LEGIT (LEGIT) pris

LEGIT (LEGIT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LEGIT (LEGIT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LEGIT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LEGIT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

LEGIT prisforutsigelse Vil du vite hvor LEGIT kan være på vei? Vår LEGIT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LEGIT tokenets prisforutsigelse nå!

