Legend ($LEGEND) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $LEGEND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $LEGEND er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $LEGEND endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -2.90% over 24 timer og -17.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nåværende markedsverdi på Legend er $ 149.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $LEGEND er 832.50M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 179.89K.