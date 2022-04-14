Legend ($LEGEND) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Legend ($LEGEND), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Legend ($LEGEND) Informasjon The first football club co-managed by AI agents, token holders, and human leadership. Built on-chain. Rising from Italy’s iconic Amalfi Coast. Legend is not fantasy football. Not a simulation. Legend is football’s first agentic Operating System, where a real club, Costa D’Amalfi FC, is co-managed by a swarm of AI agents, token holders, and human leadership with the ambition to climb to Serie A. From staff hiring and transfers to tactics and brand, Legend rewrites what it means to run a football club. Offisiell nettside: https://wearelegend.ai/ Kjøp $LEGEND nå!

Legend ($LEGEND) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Legend ($LEGEND), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 124.35K $ 124.35K $ 124.35K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 832.50M $ 832.50M $ 832.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 149.36K $ 149.36K $ 149.36K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00014898 $ 0.00014898 $ 0.00014898 Lær mer om Legend ($LEGEND) pris

Legend ($LEGEND) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Legend ($LEGEND) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $LEGEND tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $LEGEND tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $LEGENDs tokenomics, kan du utforske $LEGEND tokenets livepris!

$LEGEND prisforutsigelse Vil du vite hvor $LEGEND kan være på vei? Vår $LEGEND prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $LEGEND tokenets prisforutsigelse nå!

