LCX (LCX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.141301 $ 0.141301 $ 0.141301 24 timer lav $ 0.143956 $ 0.143956 $ 0.143956 24 timer høy 24 timer lav $ 0.141301$ 0.141301 $ 0.141301 24 timer høy $ 0.143956$ 0.143956 $ 0.143956 All Time High $ 0.563966$ 0.563966 $ 0.563966 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -1.16% Prisendring (7D) -6.30% Prisendring (7D) -6.30%

LCX (LCX) sanntidsprisen er $0.142284. I løpet av de siste 24 timene har LCX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.141301 og et toppnivå på $ 0.143956, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LCX er $ 0.563966, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LCX endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -1.16% over 24 timer og -6.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LCX (LCX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 133.89M$ 133.89M $ 133.89M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 135.17M$ 135.17M $ 135.17M Opplagsforsyning 940.99M 940.99M 940.99M Total forsyning 950,000,000.0 950,000,000.0 950,000,000.0

Nåværende markedsverdi på LCX er $ 133.89M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LCX er 940.99M, med en total tilgang på 950000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 135.17M.