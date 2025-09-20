LCP (LCP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00214415 24 timer lav $ 0.00221138 24 timer høy All Time High $ 0.00936361 Laveste pris $ 0.001514 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.34% Prisendring (7D) -10.28%

LCP (LCP) sanntidsprisen er $0.00215921. I løpet av de siste 24 timene har LCP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00214415 og et toppnivå på $ 0.00221138, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LCP er $ 0.00936361, mens den rekordlave prisen er $ 0.001514.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LCP endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.34% over 24 timer og -10.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LCP (LCP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 38.84K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 38.84K Opplagsforsyning 17.99M Total forsyning 17,988,441.32048951

Nåværende markedsverdi på LCP er $ 38.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LCP er 17.99M, med en total tilgang på 17988441.32048951. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.84K.