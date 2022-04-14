LCP (LCP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LCP (LCP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LCP (LCP) Informasjon The Life Changing Green Pill (LCP) is a revolutionary crypto project that blends humor, virality, and the raw energy of meme culture with a strong focus on community-driven growth. Inspired by the "red pill vs. green pill" narrative, LCP invites users to choose a path of fun, chaos, and financial potential. It doesn't take itself too seriously, yet it creates real engagement through relatable content, decentralized ideals, and a passionate holder base that drives its momentum forward. Offisiell nettside: https://lcpproject.io/

LCP (LCP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LCP (LCP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 36.43K Total forsyning: $ 17.99M Sirkulerende forsyning: $ 17.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 36.43K All-time high: $ 0.00936361 All-Time Low: $ 0.001514 Nåværende pris: $ 0.00202545

LCP (LCP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LCP (LCP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LCP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LCP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LCPs tokenomics, kan du utforske LCP tokenets livepris!

LCP prisforutsigelse Vil du vite hvor LCP kan være på vei? Vår LCP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

