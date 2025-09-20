LaunchTokenBot (CAPO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00398438$ 0.00398438 $ 0.00398438 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) -5.53% Prisendring (7D) +7.10% Prisendring (7D) +7.10%

LaunchTokenBot (CAPO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CAPO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CAPO er $ 0.00398438, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CAPO endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -5.53% over 24 timer og +7.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LaunchTokenBot (CAPO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.44K$ 26.44K $ 26.44K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.44K$ 26.44K $ 26.44K Opplagsforsyning 969.87M 969.87M 969.87M Total forsyning 969,872,319.9598476 969,872,319.9598476 969,872,319.9598476

Nåværende markedsverdi på LaunchTokenBot er $ 26.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CAPO er 969.87M, med en total tilgang på 969872319.9598476. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.44K.