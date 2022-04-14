LaunchTokenBot (CAPO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LaunchTokenBot (CAPO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LaunchTokenBot (CAPO) Informasjon Capo is a token launcher bot on X. It deploys tokens on Beliefs.social on Base blockchain. Beliefs has the most flexible and sophisticated features to launch and grow tokens. Max buys, no snipers, tipping infrastructure, airdrop to wallets and social profiles, radio to chat with the community, and much more. Capo as an AI bot will evolve and we want to explore building an AI agent around the persona that will perform actions onchain and entertain users. Offisiell nettside: https://x.com/launchtokenbot Kjøp CAPO nå!

LaunchTokenBot (CAPO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LaunchTokenBot (CAPO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.20K $ 24.20K $ 24.20K Total forsyning: $ 969.87M $ 969.87M $ 969.87M Sirkulerende forsyning: $ 969.87M $ 969.87M $ 969.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.20K $ 24.20K $ 24.20K All-time high: $ 0.00398438 $ 0.00398438 $ 0.00398438 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om LaunchTokenBot (CAPO) pris

LaunchTokenBot (CAPO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LaunchTokenBot (CAPO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CAPO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CAPO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CAPOs tokenomics, kan du utforske CAPO tokenets livepris!

CAPO prisforutsigelse Vil du vite hvor CAPO kan være på vei? Vår CAPO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CAPO tokenets prisforutsigelse nå!

