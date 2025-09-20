Kuro (KURO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00111547$ 0.00111547 $ 0.00111547 Laveste pris $ 0.00000598$ 0.00000598 $ 0.00000598 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Kuro (KURO) sanntidsprisen er $0.00000829. I løpet av de siste 24 timene har KURO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KURO er $ 0.00111547, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000598.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KURO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kuro (KURO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.27K$ 8.27K $ 8.27K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.27K$ 8.27K $ 8.27K Opplagsforsyning 998.34M 998.34M 998.34M Total forsyning 998,337,726.491102 998,337,726.491102 998,337,726.491102

Nåværende markedsverdi på Kuro er $ 8.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KURO er 998.34M, med en total tilgang på 998337726.491102. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.27K.