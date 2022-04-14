Kuro (KURO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kuro (KURO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kuro (KURO) Informasjon KURO is a community-driven token on Solana blockchain that features a void creature character from Sirius. The project combines meme culture with positive messaging, creating an engaging social experience for the community. Through daily storytelling and character-driven content, KURO builds a unique narrative that resonates with both crypto enthusiasts and newcomers. The project emphasizes simple, transparent tokenomics with zero team allocation and locked liquidity to ensure fair participation for all community members. Offisiell nettside: https://kuropingu.com/ Kjøp KURO nå!

Kuro (KURO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kuro (KURO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.27K $ 8.27K $ 8.27K Total forsyning: $ 998.34M $ 998.34M $ 998.34M Sirkulerende forsyning: $ 998.34M $ 998.34M $ 998.34M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.27K $ 8.27K $ 8.27K All-time high: $ 0.00111547 $ 0.00111547 $ 0.00111547 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Kuro (KURO) pris

Kuro (KURO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kuro (KURO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KURO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KURO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KUROs tokenomics, kan du utforske KURO tokenets livepris!

KURO prisforutsigelse Vil du vite hvor KURO kan være på vei? Vår KURO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KURO tokenets prisforutsigelse nå!

