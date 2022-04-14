Kolytics (KOLT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kolytics (KOLT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kolytics (KOLT) Informasjon Kolytics is a next-generation analytics and copy-trading platform built specifically for the crypto space. By tracking over 2000 individual Key Opinion Leaders (KOLs) and more than 300,000 “calls” to date, Kolytics provides traders and projects with deep, real-time insights into influencer performance, market trends, and token flows. Users can analyze 25+ on-chain KPIs—such as return on investment, profit/loss ratios, and trading volume impact—and then deploy our KOLT-Fire sniper bot to automatically copy high-confidence calls the moment a contract address is published, ensuring early entry before mass adoption. This powerful combination of advanced analytics, real-time alerts, and automated execution removes the guesswork and noise from influencer-driven trading, helping users make data-driven decisions, reduce risk, and maximize returns. Offisiell nettside: https://kolytics.pro Teknisk dokument: https://kolytics.gitbook.io Kjøp KOLT nå!

Kolytics (KOLT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kolytics (KOLT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 767.81K $ 767.81K $ 767.81K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 8.00M $ 8.00M $ 8.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 959.76K $ 959.76K $ 959.76K All-time high: $ 0.241981 $ 0.241981 $ 0.241981 All-Time Low: $ 0.0220526 $ 0.0220526 $ 0.0220526 Nåværende pris: $ 0.096157 $ 0.096157 $ 0.096157 Lær mer om Kolytics (KOLT) pris

Kolytics (KOLT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kolytics (KOLT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KOLT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KOLT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KOLTs tokenomics, kan du utforske KOLT tokenets livepris!

KOLT prisforutsigelse Vil du vite hvor KOLT kan være på vei? Vår KOLT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KOLT tokenets prisforutsigelse nå!

