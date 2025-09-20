Kolytics (KOLT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.088946 $ 0.088946 $ 0.088946 24 timer lav $ 0.091425 $ 0.091425 $ 0.091425 24 timer høy 24 timer lav $ 0.088946$ 0.088946 $ 0.088946 24 timer høy $ 0.091425$ 0.091425 $ 0.091425 All Time High $ 0.241981$ 0.241981 $ 0.241981 Laveste pris $ 0.0220526$ 0.0220526 $ 0.0220526 Prisendring (1H) +0.14% Prisendring (1D) -0.01% Prisendring (7D) +5.55% Prisendring (7D) +5.55%

Kolytics (KOLT) sanntidsprisen er $0.090928. I løpet av de siste 24 timene har KOLT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.088946 og et toppnivå på $ 0.091425, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KOLT er $ 0.241981, mens den rekordlave prisen er $ 0.0220526.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KOLT endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, -0.01% over 24 timer og +5.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kolytics (KOLT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 727.36K$ 727.36K $ 727.36K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 909.20K$ 909.20K $ 909.20K Opplagsforsyning 8.00M 8.00M 8.00M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kolytics er $ 727.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KOLT er 8.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 909.20K.