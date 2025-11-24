Kitsu pris i dag

Sanntids Kitsu (KITSU) pris i dag er $ 0.00019597, med en 1.27% endring de siste 24 timene. Nåværende KITSU til USD konverteringssats er $ 0.00019597 per KITSU.

Kitsu rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 197,167, med en sirkulerende forsyning på 1.00B KITSU. I løpet av de siste 24 timene KITSU har den blitt handlet mellom $ 0.00019197(laveste) og $ 0.00020093 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00129187, mens tidenes laveste notering var $ 0.00017567.

Kortsiktig har KITSU beveget seg -1.11% i løpet av den siste timen og -12.09% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Kitsu (KITSU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 197.17K$ 197.17K $ 197.17K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 197.17K$ 197.17K $ 197.17K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kitsu er $ 197.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KITSU er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 197.17K.