King Protocol pris i dag

Sanntids King Protocol (KING) pris i dag er $ 459.47, med en 0.16% endring de siste 24 timene. Nåværende KING til USD konverteringssats er $ 459.47 per KING.

King Protocol rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,470,034, med en sirkulerende forsyning på 9.72K KING. I løpet av de siste 24 timene KING har den blitt handlet mellom $ 455.16(laveste) og $ 472.29 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 3,400.5, mens tidenes laveste notering var $ 400.49.

Kortsiktig har KING beveget seg +0.05% i løpet av den siste timen og -13.67% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

King Protocol (KING) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.47M
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 4.47M
Opplagsforsyning 9.72K
Total forsyning 9,715.129591372162

