Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på King Protocol % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon King Protocol-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) King Protocol (KING) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan King Protocol potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 433.29 i 2025. King Protocol (KING) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan King Protocol potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 454.9545 i 2026. King Protocol (KING) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KING for 2027 $ 477.7022 med en 10.25% vekstrate. King Protocol (KING) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KING for 2028 $ 501.5873 med en 15.76% vekstrate. King Protocol (KING) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KING for 2029 $ 526.6667 med en 21.55% vekstrate. King Protocol (KING) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KING for 2030 $ 553.0000 med en 27.63% vekstrate. King Protocol (KING) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på King Protocol potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 900.7787. King Protocol (KING) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på King Protocol potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 1,467.2737. År Pris Vekst 2025 $ 433.29 0.00%

2026 $ 454.9545 5.00%

2027 $ 477.7022 10.25%

2028 $ 501.5873 15.76%

2029 $ 526.6667 21.55%

2030 $ 553.0000 27.63%

2031 $ 580.6500 34.01%

2032 $ 609.6825 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 640.1666 47.75%

2034 $ 672.1750 55.13%

2035 $ 705.7837 62.89%

2036 $ 741.0729 71.03%

2037 $ 778.1265 79.59%

2038 $ 817.0329 88.56%

2039 $ 857.8845 97.99%

2040 $ 900.7787 107.89% Vis mer Kortsiktig King Protocol-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 433.29 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 433.3493 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 433.7054 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 435.0706 0.41% King Protocol (KING) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for KING November 24, 2025(I dag) er $433.29 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. King Protocol (KING) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for KING, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $433.3493 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. King Protocol (KING) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for KING, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $433.7054 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. King Protocol (KING) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for KING $435.0706 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende King Protocol prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 4.20M$ 4.20M $ 4.20M Opplagsforsyning 9.71K 9.71K 9.71K Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste KING-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har KING en sirkulerende forsyning på 9.71K og total markedsverdi på $ 4.20M. Se KING livepris

King Protocol Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for King Protocol direktepris, er gjeldende pris for King Protocol 433.29USD. Den sirkulerende forsyningen av King Protocol(KING) er 9.71K KING , som gir den en markedsverdi på $4,201,685 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -6.56% $ -30.4443 $ 472.29 $ 429.9

7 dager -16.17% $ -70.0751 $ 733.0311 $ 435.6179

30 dager -41.97% $ -181.8599 $ 733.0311 $ 435.6179 24-timers ytelse De siste 24 timene har King Protocol vist en prisbevegelse på $-30.4443 , noe som gjenspeiler en -6.56% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har King Protocol handlet på en topp på $733.0311 og en bunn på $435.6179 . Det så en prisendring på -16.17% . Denne nylige trenden viser potensialet til KING for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har King Protocol opplevd en -41.97% endring, som gjenspeiler omtrent $-181.8599 av dens verdi. Dette indikerer at KING kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer King Protocol (KING) prisforutsigelsesmodul? King Protocol-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for KING basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for King Protocol det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for KING, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til King Protocol. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til KING. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til KING for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til King Protocol.

Hvorfor er KING-prisforutsigelse viktig?

KING-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i KING nå? I følge dine forutsigelser vil KING oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for KING neste måned? I følge King Protocol (KING)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte KING-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 KING koste i 2026? Prisen på 1 King Protocol (KING) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil KING øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på KING i 2027? King Protocol (KING) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 KING innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for KING i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil King Protocol (KING) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for KING i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil King Protocol (KING) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 KING koste i 2030? Prisen på 1 King Protocol (KING) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil KING øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for KING i 2040? King Protocol (KING) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 KING innen 2040.