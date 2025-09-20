Kine Protocol (KINE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00145969 $ 0.00145969 $ 0.00145969 24 timer lav $ 0.00149295 $ 0.00149295 $ 0.00149295 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00145969$ 0.00145969 $ 0.00145969 24 timer høy $ 0.00149295$ 0.00149295 $ 0.00149295 All Time High $ 6.87$ 6.87 $ 6.87 Laveste pris $ 0.00044937$ 0.00044937 $ 0.00044937 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) -1.20% Prisendring (7D) -26.69% Prisendring (7D) -26.69%

Kine Protocol (KINE) sanntidsprisen er $0.00146653. I løpet av de siste 24 timene har KINE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00145969 og et toppnivå på $ 0.00149295, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KINE er $ 6.87, mens den rekordlave prisen er $ 0.00044937.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KINE endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -1.20% over 24 timer og -26.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kine Protocol (KINE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 29.64K$ 29.64K $ 29.64K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 146.65K$ 146.65K $ 146.65K Opplagsforsyning 20.21M 20.21M 20.21M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kine Protocol er $ 29.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KINE er 20.21M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 146.65K.