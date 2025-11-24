Kin pris i dag

Sanntids Kin (KIN) pris i dag er --, med en 8.24% endring de siste 24 timene. Nåværende KIN til USD konverteringssats er -- per KIN.

Kin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,062,269, med en sirkulerende forsyning på 2.65T KIN. I løpet av de siste 24 timene KIN har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00122572, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har KIN beveget seg +0.91% i løpet av den siste timen og -8.83% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Kin (KIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Opplagsforsyning 2.65T 2.65T 2.65T Total forsyning 2,647,303,326,649.297 2,647,303,326,649.297 2,647,303,326,649.297

