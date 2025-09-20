Kick (KICK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00125442 24 timer lav $ 0.00126503 24 timer høy All Time High $ 0.188833 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +0.67% Prisendring (7D) +0.33%

Kick (KICK) sanntidsprisen er $0.00126494. I løpet av de siste 24 timene har KICK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00125442 og et toppnivå på $ 0.00126503, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KICK er $ 0.188833, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KICK endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.67% over 24 timer og +0.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kick (KICK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 153.49K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 153.49K Opplagsforsyning 121.34M Total forsyning 121,342,748.7052923

Nåværende markedsverdi på Kick er $ 153.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KICK er 121.34M, med en total tilgang på 121342748.7052923. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 153.49K.