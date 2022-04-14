Kick (KICK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kick (KICK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kick (KICK) Informasjon Kick Ecosystem describes itself as a set of synergistically interacting fintech tools that form a “one-stop-shop” for every user from all over the world. These transformative tools cover all financial needs. KickToken acts as a central currency, which resides on the Ethereum platform. Kick Ecosystem offers a productive approach to cryptocurrency investors by identifying the needs of the modern world. The ecosystem comprises an exchange (KickEX.com), a referral program KickRef (ref.kickex.com), a white label token sale solution (KickDesk), STO listing and trading, a unified login system (KickID), a multicurrency wallet (KickWallet), a crypto payment gateway (KickPay), ad network integration (KickCPA), a mobile app (KickMobile), a messaging service (KickMessenger), a crypto markets research institute KickAcademy (academy.kickex.com) and exchange-pricing solutions (AICO and IECO). For more information on the token and ecosystem please visit KickEX.com and ref.kickex.com Offisiell nettside: https://kickecosystem.com/ Teknisk dokument: http://www.kickico.com/whitepaper Kjøp KICK nå!

Kick (KICK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kick (KICK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 154.15K $ 154.15K $ 154.15K Total forsyning: $ 121.34M $ 121.34M $ 121.34M Sirkulerende forsyning: $ 121.34M $ 121.34M $ 121.34M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 154.15K $ 154.15K $ 154.15K All-time high: $ 0.188833 $ 0.188833 $ 0.188833 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0012704 $ 0.0012704 $ 0.0012704 Lær mer om Kick (KICK) pris

Kick (KICK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kick (KICK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KICK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KICK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KICKs tokenomics, kan du utforske KICK tokenets livepris!

KICK prisforutsigelse Vil du vite hvor KICK kan være på vei? Vår KICK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KICK tokenets prisforutsigelse nå!

