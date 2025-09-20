Dagens KeyFi livepris er 0.02006266 USD. Spor prisoppdateringer for KEYFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KEYFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens KeyFi livepris er 0.02006266 USD. Spor prisoppdateringer for KEYFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KEYFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om KEYFI

KEYFI Prisinformasjon

KEYFI Offisiell nettside

KEYFI tokenomics

KEYFI Prisprognose

KeyFi Pris (KEYFI)

1 KEYFI til USD livepris:

$0.02006266
$0.02006266
+0.80%1D
USD
KeyFi (KEYFI) Live prisdiagram
KeyFi (KEYFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01964032
$ 0.01964032
24 timer lav
$ 0.02006266
$ 0.02006266
24 timer høy

$ 0.01964032
$ 0.01964032

$ 0.02006266
$ 0.02006266

$ 2.57
$ 2.57

$ 0.00544649
$ 0.00544649

0.00%

+0.86%

+95.88%

+95.88%

KeyFi (KEYFI) sanntidsprisen er $0.02006266. I løpet av de siste 24 timene har KEYFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01964032 og et toppnivå på $ 0.02006266, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KEYFI er $ 2.57, mens den rekordlave prisen er $ 0.00544649.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KEYFI endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.86% over 24 timer og +95.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KeyFi (KEYFI) Markedsinformasjon

$ 64.88K
$ 64.88K

--
----

$ 180.45K
$ 180.45K

3.23M
3.23M

8,994,262.442004075
8,994,262.442004075

Nåværende markedsverdi på KeyFi er $ 64.88K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KEYFI er 3.23M, med en total tilgang på 8994262.442004075. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 180.45K.

KeyFi (KEYFI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på KeyFi til USD ble $ +0.0001707.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på KeyFi til USD ble $ +0.0022695984.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på KeyFi til USD ble $ +0.0221084614.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på KeyFi til USD ble $ +0.005787323338791308.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0001707+0.86%
30 dager$ +0.0022695984+11.31%
60 dager$ +0.0221084614+110.20%
90 dager$ +0.005787323338791308+40.54%

Hva er KeyFi (KEYFI)

KeyFi is a next-generation DeFi application offering intelligent tools for managing your DeFi portfolio: custom strategy builders, yield projection, portfolio tracking, and a powerful research dashboard. We seek to solve DeFi user challenges such as juggling multiple wallets/platforms/chains, manually comparing yield, and the lack of historical data. Manage multiple assets, across multiple chains, and across multiple platforms and protocols such as Compound, Aave, 1inch, and more, all from one convenient application.

KeyFi (KEYFI) Ressurs

KeyFi Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil KeyFi (KEYFI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine KeyFi (KEYFI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for KeyFi.

Sjekk KeyFiprisprognosen nå!

KEYFI til lokale valutaer

KeyFi (KEYFI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak KeyFi (KEYFI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KEYFI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om KeyFi (KEYFI)

Hvor mye er KeyFi (KEYFI) verdt i dag?
Live KEYFI prisen i USD er 0.02006266 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KEYFI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KEYFI til USD er $ 0.02006266. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for KeyFi?
Markedsverdien for KEYFI er $ 64.88K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KEYFI?
Den sirkulerende forsyningen av KEYFI er 3.23M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKEYFI ?
KEYFI oppnådde en ATH-pris på 2.57 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KEYFI?
KEYFI så en ATL-pris på 0.00544649 USD.
Hva er handelsvolumet til KEYFI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KEYFI er -- USD.
Vil KEYFI gå høyere i år?
KEYFI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KEYFI prisprognosen for en mer grundig analyse.
KeyFi (KEYFI) Viktige bransjeoppdateringer

