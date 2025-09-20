KeyFi (KEYFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01964032 $ 0.01964032 $ 0.01964032 24 timer lav $ 0.02006266 $ 0.02006266 $ 0.02006266 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01964032$ 0.01964032 $ 0.01964032 24 timer høy $ 0.02006266$ 0.02006266 $ 0.02006266 All Time High $ 2.57$ 2.57 $ 2.57 Laveste pris $ 0.00544649$ 0.00544649 $ 0.00544649 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) +0.86% Prisendring (7D) +95.88% Prisendring (7D) +95.88%

KeyFi (KEYFI) sanntidsprisen er $0.02006266. I løpet av de siste 24 timene har KEYFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01964032 og et toppnivå på $ 0.02006266, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KEYFI er $ 2.57, mens den rekordlave prisen er $ 0.00544649.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KEYFI endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.86% over 24 timer og +95.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KeyFi (KEYFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 64.88K$ 64.88K $ 64.88K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 180.45K$ 180.45K $ 180.45K Opplagsforsyning 3.23M 3.23M 3.23M Total forsyning 8,994,262.442004075 8,994,262.442004075 8,994,262.442004075

Nåværende markedsverdi på KeyFi er $ 64.88K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KEYFI er 3.23M, med en total tilgang på 8994262.442004075. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 180.45K.