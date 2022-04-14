KeyFi (KEYFI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KeyFi (KEYFI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KeyFi (KEYFI) Informasjon KeyFi is a next-generation DeFi application offering intelligent tools for managing your DeFi portfolio: custom strategy builders, yield projection, portfolio tracking, and a powerful research dashboard. We seek to solve DeFi user challenges such as juggling multiple wallets/platforms/chains, manually comparing yield, and the lack of historical data. Manage multiple assets, across multiple chains, and across multiple platforms and protocols such as Compound, Aave, 1inch, and more, all from one convenient application. Offisiell nettside: https://keyfi.com

KeyFi (KEYFI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KeyFi (KEYFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.17K $ 31.17K $ 31.17K Total forsyning: $ 8.99M $ 8.99M $ 8.99M Sirkulerende forsyning: $ 3.23M $ 3.23M $ 3.23M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 86.69K $ 86.69K $ 86.69K All-time high: $ 2.57 $ 2.57 $ 2.57 All-Time Low: $ 0.00544649 $ 0.00544649 $ 0.00544649 Nåværende pris: $ 0.00963794 $ 0.00963794 $ 0.00963794 Lær mer om KeyFi (KEYFI) pris

KeyFi (KEYFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KeyFi (KEYFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KEYFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KEYFI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KEYFIs tokenomics, kan du utforske KEYFI tokenets livepris!

KEYFI prisforutsigelse Vil du vite hvor KEYFI kan være på vei? Vår KEYFI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KEYFI tokenets prisforutsigelse nå!

