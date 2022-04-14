Kepler (AVIA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kepler (AVIA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kepler (AVIA) Informasjon AVIA is the native token of an innovative project developed by Kepler, a company specializing in the aeronautics sector. This project aims to modernize and optimize the value chains of the aerospace industry through blockchain-based solutions. AVIA is designed to facilitate transactions, enhance traceability, and improve operational efficiency within this ecosystem. Leveraging decentralized technologies, the project seeks to provide greater transparency and improved connectivity for stakeholders in the aeronautics industry. Offisiell nettside: https://www.keplerdigitals.io/ Teknisk dokument: https://kepler-digitals.gitbook.io/kepler-digitals-white-paper Kjøp AVIA nå!

Kepler (AVIA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kepler (AVIA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.13M $ 4.13M $ 4.13M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 99.61M $ 99.61M $ 99.61M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.15M $ 4.15M $ 4.15M All-time high: $ 0.353967 $ 0.353967 $ 0.353967 All-Time Low: $ 0.03432404 $ 0.03432404 $ 0.03432404 Nåværende pris: $ 0.04145554 $ 0.04145554 $ 0.04145554 Lær mer om Kepler (AVIA) pris

Kepler (AVIA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kepler (AVIA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AVIA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AVIA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AVIAs tokenomics, kan du utforske AVIA tokenets livepris!

AVIA prisforutsigelse Vil du vite hvor AVIA kan være på vei? Vår AVIA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AVIA tokenets prisforutsigelse nå!

