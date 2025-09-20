Kepler (AVIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04213321 $ 0.04213321 $ 0.04213321 24 timer lav $ 0.050192 $ 0.050192 $ 0.050192 24 timer høy 24 timer lav $ 0.04213321$ 0.04213321 $ 0.04213321 24 timer høy $ 0.050192$ 0.050192 $ 0.050192 All Time High $ 0.353967$ 0.353967 $ 0.353967 Laveste pris $ 0.03432404$ 0.03432404 $ 0.03432404 Prisendring (1H) -0.61% Prisendring (1D) -14.59% Prisendring (7D) -8.63% Prisendring (7D) -8.63%

Kepler (AVIA) sanntidsprisen er $0.04231249. I løpet av de siste 24 timene har AVIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04213321 og et toppnivå på $ 0.050192, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AVIA er $ 0.353967, mens den rekordlave prisen er $ 0.03432404.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AVIA endret seg med -0.61% i løpet av den siste timen, -14.59% over 24 timer og -8.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kepler (AVIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.20M$ 4.20M $ 4.20M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.22M$ 4.22M $ 4.22M Opplagsforsyning 99.61M 99.61M 99.61M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kepler er $ 4.20M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AVIA er 99.61M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.22M.