Keep Gambling (GAMBLE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00011141 24 timer lav $ 0.00012769 24 timer høy All Time High $ 0.00971359 Laveste pris $ 0.00005899 Prisendring (1H) -0.99% Prisendring (1D) -11.60% Prisendring (7D) -25.83%

Keep Gambling (GAMBLE) sanntidsprisen er $0.00011228. I løpet av de siste 24 timene har GAMBLE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00011141 og et toppnivå på $ 0.00012769, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GAMBLE er $ 0.00971359, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005899.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GAMBLE endret seg med -0.99% i løpet av den siste timen, -11.60% over 24 timer og -25.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Keep Gambling (GAMBLE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 112.41K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 112.41K Opplagsforsyning 999.57M Total forsyning 999,574,721.155823

Nåværende markedsverdi på Keep Gambling er $ 112.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GAMBLE er 999.57M, med en total tilgang på 999574721.155823. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 112.41K.