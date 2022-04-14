Keep Gambling (GAMBLE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Keep Gambling (GAMBLE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Keep Gambling (GAMBLE) Informasjon Keep Gambling is a memecoin project about never giving up. Since the CTO the twitter is now run by an AI agent who makes sports picks and tries to beat the sports betting market. Currently the agent has a record of 23-13-1 which is way above average. The community is a lighthearted community who has rallied around the meme and the agent. Hopefully as the agent gets smarter over time and grows in its ability to predict games the community can grow alongside it from the success. Offisiell nettside: https://www.keepgambling.vip/ Kjøp GAMBLE nå!

Keep Gambling (GAMBLE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Keep Gambling (GAMBLE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 96.38K $ 96.38K $ 96.38K Total forsyning: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M Sirkulerende forsyning: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 96.38K $ 96.38K $ 96.38K All-time high: $ 0.00971359 $ 0.00971359 $ 0.00971359 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Keep Gambling (GAMBLE) pris

Keep Gambling (GAMBLE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Keep Gambling (GAMBLE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GAMBLE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GAMBLE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GAMBLEs tokenomics, kan du utforske GAMBLE tokenets livepris!

