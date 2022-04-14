Keanu (KNU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Keanu (KNU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Keanu (KNU) Informasjon Keanu ($KNU) is a meme token inspired by the cultural phenomenon of Keanu Reeves, embodying themes of kindness and viral meme culture. The project focuses on creating a strong community-driven ecosystem while leveraging viral narratives and innovative strategies. With a set of five core 'commandments,' Keanu aims to cultivate a cult-like following, leveraging Keanu Reeves' nice-guy image to promote a wholesome movement for change in an often overly competitive market. Offisiell nettside: https://keanu.xyz/ Kjøp KNU nå!

Keanu (KNU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Keanu (KNU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 21.24K $ 21.24K $ 21.24K Total forsyning: $ 992.53M $ 992.53M $ 992.53M Sirkulerende forsyning: $ 992.53M $ 992.53M $ 992.53M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.24K $ 21.24K $ 21.24K All-time high: $ 0.00552793 $ 0.00552793 $ 0.00552793 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Keanu (KNU) pris

Keanu (KNU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Keanu (KNU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KNU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KNU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KNUs tokenomics, kan du utforske KNU tokenets livepris!

KNU prisforutsigelse Vil du vite hvor KNU kan være på vei? Vår KNU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KNU tokenets prisforutsigelse nå!

