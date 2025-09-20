Keanu (KNU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002059 $ 0.00002059 $ 0.00002059 24 timer lav $ 0.00002122 $ 0.00002122 $ 0.00002122 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00002059$ 0.00002059 $ 0.00002059 24 timer høy $ 0.00002122$ 0.00002122 $ 0.00002122 All Time High $ 0.00552793$ 0.00552793 $ 0.00552793 Laveste pris $ 0.00001022$ 0.00001022 $ 0.00001022 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -0.50% Prisendring (7D) +0.66% Prisendring (7D) +0.66%

Keanu (KNU) sanntidsprisen er $0.00002098. I løpet av de siste 24 timene har KNU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002059 og et toppnivå på $ 0.00002122, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KNU er $ 0.00552793, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001022.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KNU endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.50% over 24 timer og +0.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Keanu (KNU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.82K$ 20.82K $ 20.82K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.82K$ 20.82K $ 20.82K Opplagsforsyning 992.53M 992.53M 992.53M Total forsyning 992,525,787.160868 992,525,787.160868 992,525,787.160868

Nåværende markedsverdi på Keanu er $ 20.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KNU er 992.53M, med en total tilgang på 992525787.160868. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.82K.