Dagens KDR livepris er 0.00988791 USD. Spor prisoppdateringer for KDR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KDR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

KDR Pris (KDR)

1 KDR til USD livepris:

$0.00989611
-4.90%1D
KDR (KDR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:15:39 (UTC+8)

KDR (KDR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00980922
24 timer lav
$ 0.01046097
24 timer høy

$ 0.00980922
$ 0.01046097
$ 0.389192
$ 0.00669518
-0.40%

-5.04%

-12.68%

-12.68%

KDR (KDR) sanntidsprisen er $0.00988791. I løpet av de siste 24 timene har KDR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00980922 og et toppnivå på $ 0.01046097, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KDR er $ 0.389192, mens den rekordlave prisen er $ 0.00669518.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KDR endret seg med -0.40% i løpet av den siste timen, -5.04% over 24 timer og -12.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KDR (KDR) Markedsinformasjon

$ 149.62K
--
$ 990.81K
15.10M
100,000,000.0
Nåværende markedsverdi på KDR er $ 149.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KDR er 15.10M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 990.81K.

KDR (KDR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på KDR til USD ble $ -0.00052561577933511.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på KDR til USD ble $ -0.0016752680.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på KDR til USD ble $ +0.0019112865.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på KDR til USD ble $ +0.002459604241914839.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00052561577933511-5.04%
30 dager$ -0.0016752680-16.94%
60 dager$ +0.0019112865+19.33%
90 dager$ +0.002459604241914839+33.11%

Hva er KDR (KDR)

Kaidro: Clan Battles" offers a unique gameplay experience by seamlessly blending elements from ARPG, MOBA, and Platforming genres, emphasizing three core pillars.The customization feature empowers players to personalize Pilots, Mechs, Weapons, Mech Abilities, Spirit Guardians, and Astral Abilities. KDR, is the primary in-game currency and integrates with NFTs for asset ownership. Demand is driven by its dual functionality, creating a vibrant virtual economy. Scarcity is enhanced through limited NFT releases and fixed token supply. The Play-to-Earn model rewards users, fostering engagement and retention within the gaming community.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet.

KDR (KDR) Ressurs

KDR Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil KDR (KDR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine KDR (KDR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for KDR.

Sjekk KDRprisprognosen nå!

KDR til lokale valutaer

KDR (KDR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak KDR (KDR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KDR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om KDR (KDR)

Hvor mye er KDR (KDR) verdt i dag?
Live KDR prisen i USD er 0.00988791 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KDR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KDR til USD er $ 0.00988791. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for KDR?
Markedsverdien for KDR er $ 149.62K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KDR?
Den sirkulerende forsyningen av KDR er 15.10M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKDR ?
KDR oppnådde en ATH-pris på 0.389192 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KDR?
KDR så en ATL-pris på 0.00669518 USD.
Hva er handelsvolumet til KDR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KDR er -- USD.
Vil KDR gå høyere i år?
KDR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KDR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:15:39 (UTC+8)

