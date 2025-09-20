KDR (KDR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00980922 24 timer lav $ 0.01046097 24 timer høy Laveste pris $ 0.00669518 All Time High $ 0.389192 Prisendring (1H) -0.40% Prisendring (1D) -5.04% Prisendring (7D) -12.68%

KDR (KDR) sanntidsprisen er $0.00988791. I løpet av de siste 24 timene har KDR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00980922 og et toppnivå på $ 0.01046097, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KDR er $ 0.389192, mens den rekordlave prisen er $ 0.00669518.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KDR endret seg med -0.40% i løpet av den siste timen, -5.04% over 24 timer og -12.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KDR (KDR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 149.62K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 990.81K Opplagsforsyning 15.10M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på KDR er $ 149.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KDR er 15.10M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 990.81K.