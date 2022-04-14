KDR (KDR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KDR (KDR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KDR (KDR) Informasjon Kaidro: Clan Battles" offers a unique gameplay experience by seamlessly blending elements from ARPG, MOBA, and Platforming genres, emphasizing three core pillars.The customization feature empowers players to personalize Pilots, Mechs, Weapons, Mech Abilities, Spirit Guardians, and Astral Abilities. KDR, is the primary in-game currency and integrates with NFTs for asset ownership. Demand is driven by its dual functionality, creating a vibrant virtual economy. Scarcity is enhanced through limited NFT releases and fixed token supply. The Play-to-Earn model rewards users, fostering engagement and retention within the gaming community. Offisiell nettside: https://kaidro.com/ Kjøp KDR nå!

KDR (KDR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KDR (KDR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 133.24K $ 133.24K $ 133.24K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 15.10M $ 15.10M $ 15.10M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 882.35K $ 882.35K $ 882.35K All-time high: $ 0.389192 $ 0.389192 $ 0.389192 All-Time Low: $ 0.00669518 $ 0.00669518 $ 0.00669518 Nåværende pris: $ 0.00882348 $ 0.00882348 $ 0.00882348 Lær mer om KDR (KDR) pris

KDR (KDR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KDR (KDR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KDR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KDR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KDRs tokenomics, kan du utforske KDR tokenets livepris!

