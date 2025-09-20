KCCPad (KCCPAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00154728 $ 0.00154728 $ 0.00154728 24 timer lav $ 0.00157526 $ 0.00157526 $ 0.00157526 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00154728$ 0.00154728 $ 0.00154728 24 timer høy $ 0.00157526$ 0.00157526 $ 0.00157526 All Time High $ 0.442633$ 0.442633 $ 0.442633 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.60% Prisendring (7D) +13.44% Prisendring (7D) +13.44%

KCCPad (KCCPAD) sanntidsprisen er $0.00154992. I løpet av de siste 24 timene har KCCPAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00154728 og et toppnivå på $ 0.00157526, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KCCPAD er $ 0.442633, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KCCPAD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.60% over 24 timer og +13.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KCCPad (KCCPAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 490.04K$ 490.04K $ 490.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 490.04K$ 490.04K $ 490.04K Opplagsforsyning 316.17M 316.17M 316.17M Total forsyning 316,172,583.3440422 316,172,583.3440422 316,172,583.3440422

Nåværende markedsverdi på KCCPad er $ 490.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KCCPAD er 316.17M, med en total tilgang på 316172583.3440422. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 490.04K.