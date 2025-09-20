KAGE NETWORK (KAGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00735921 $ 0.00735921 $ 0.00735921 24 timer lav $ 0.01142689 $ 0.01142689 $ 0.01142689 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00735921$ 0.00735921 $ 0.00735921 24 timer høy $ 0.01142689$ 0.01142689 $ 0.01142689 All Time High $ 0.070116$ 0.070116 $ 0.070116 Laveste pris $ 0.00069228$ 0.00069228 $ 0.00069228 Prisendring (1H) -15.40% Prisendring (1D) -19.65% Prisendring (7D) +34.64% Prisendring (7D) +34.64%

KAGE NETWORK (KAGE) sanntidsprisen er $0.009181. I løpet av de siste 24 timene har KAGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00735921 og et toppnivå på $ 0.01142689, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KAGE er $ 0.070116, mens den rekordlave prisen er $ 0.00069228.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KAGE endret seg med -15.40% i løpet av den siste timen, -19.65% over 24 timer og +34.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KAGE NETWORK (KAGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 918.17K$ 918.17K $ 918.17K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 918.17K$ 918.17K $ 918.17K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på KAGE NETWORK er $ 918.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KAGE er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 918.17K.