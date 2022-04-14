Juris Protocol (JURIS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Juris Protocol (JURIS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Juris Protocol (JURIS) Informasjon Juris Protocol is a decentralized finance (DeFi) platform operating within the Terra Classic ecosystem. It aims to revitalize and expand the utility of Terra Classic by introducing lending and borrowing markets. Juris Protocol focuses on creating transparent, secure, and user-friendly DeFi services, leveraging the existing infrastructure of Terra Classic to offer new opportunities for lending, borrowing, and yield generation. The protocol is designed to enhance the ecosystem's resilience and functionality by providing real-world use cases and fostering trust through KYC verification and on-chain transparency measures for its team and treasury wallets. Juris Protocol's operations are underpinned by smart contracts audited for security, ensuring a solid foundation for its DeFi offerings within the Terra Classic network. Offisiell nettside: https://jurisprotocol.com/ Teknisk dokument: https://juris-protocol.gitbook.io/juris-protocol Kjøp JURIS nå!

Juris Protocol (JURIS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Juris Protocol (JURIS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.73M $ 3.73M $ 3.73M Total forsyning: $ 999.47B $ 999.47B $ 999.47B Sirkulerende forsyning: $ 390.12B $ 390.12B $ 390.12B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.56M $ 9.56M $ 9.56M All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Juris Protocol (JURIS) pris

Juris Protocol (JURIS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Juris Protocol (JURIS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JURIS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JURIS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JURISs tokenomics, kan du utforske JURIS tokenets livepris!

