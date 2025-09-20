Dagens Juris Protocol livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for JURIS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JURIS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Juris Protocol livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for JURIS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JURIS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om JURIS

JURIS Prisinformasjon

JURIS teknisk dokument

JURIS Offisiell nettside

JURIS tokenomics

JURIS Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Juris Protocol Logo

Juris Protocol Pris (JURIS)

Ikke oppført

1 JURIS til USD livepris:

--
----
-6.90%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Juris Protocol (JURIS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:23:57 (UTC+8)

Juris Protocol (JURIS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.95%

-6.78%

+11.88%

+11.88%

Juris Protocol (JURIS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JURIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JURIS er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JURIS endret seg med +0.95% i løpet av den siste timen, -6.78% over 24 timer og +11.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Juris Protocol (JURIS) Markedsinformasjon

$ 3.92M
$ 3.92M$ 3.92M

--
----

$ 10.04M
$ 10.04M$ 10.04M

390.05B
390.05B 390.05B

999,472,983,862.44
999,472,983,862.44 999,472,983,862.44

Nåværende markedsverdi på Juris Protocol er $ 3.92M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JURIS er 390.05B, med en total tilgang på 999472983862.44. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.04M.

Juris Protocol (JURIS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Juris Protocol til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Juris Protocol til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Juris Protocol til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Juris Protocol til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-6.78%
30 dager$ 0+10.26%
60 dager$ 0-18.12%
90 dager$ 0--

Hva er Juris Protocol (JURIS)

Juris Protocol is a decentralized finance (DeFi) platform operating within the Terra Classic ecosystem. It aims to revitalize and expand the utility of Terra Classic by introducing lending and borrowing markets. Juris Protocol focuses on creating transparent, secure, and user-friendly DeFi services, leveraging the existing infrastructure of Terra Classic to offer new opportunities for lending, borrowing, and yield generation. The protocol is designed to enhance the ecosystem's resilience and functionality by providing real-world use cases and fostering trust through KYC verification and on-chain transparency measures for its team and treasury wallets. Juris Protocol's operations are underpinned by smart contracts audited for security, ensuring a solid foundation for its DeFi offerings within the Terra Classic network.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Juris Protocol (JURIS) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Juris Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Juris Protocol (JURIS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Juris Protocol (JURIS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Juris Protocol.

Sjekk Juris Protocolprisprognosen nå!

JURIS til lokale valutaer

Juris Protocol (JURIS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Juris Protocol (JURIS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JURIS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Juris Protocol (JURIS)

Hvor mye er Juris Protocol (JURIS) verdt i dag?
Live JURIS prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JURIS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JURIS til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Juris Protocol?
Markedsverdien for JURIS er $ 3.92M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JURIS?
Den sirkulerende forsyningen av JURIS er 390.05B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJURIS ?
JURIS oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JURIS?
JURIS så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til JURIS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JURIS er -- USD.
Vil JURIS gå høyere i år?
JURIS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JURIS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:23:57 (UTC+8)

Juris Protocol (JURIS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.