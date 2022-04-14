Joystream (JOY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Joystream (JOY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Joystream (JOY) Informasjon Joystream is a decentralized video platform and blockchain. It's powered by the native $JOY token. We built an application called Atlas, which is similar to video platforms that you are already familiar with, but it uses the underlying Joystream blockchain to let you upload videos to your channel, build up your subscriber count, sell your videos as NFTs, and even create your own token for your channel so that people can invest in you. Those token holders can earn a share of the revenue you generate, get early access to your videos, and all sorts of cool things that you control. Offisiell nettside: https://www.joystream.org/ Teknisk dokument: https://www.joystream.org/lightpaper.pdf Kjøp JOY nå!

Joystream (JOY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Joystream (JOY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 952.84K $ 952.84K $ 952.84K Total forsyning: $ 1.11B $ 1.11B $ 1.11B Sirkulerende forsyning: $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 967.12K $ 967.12K $ 967.12K All-time high: $ 0.060149 $ 0.060149 $ 0.060149 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00087335 $ 0.00087335 $ 0.00087335 Lær mer om Joystream (JOY) pris

Joystream (JOY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Joystream (JOY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JOY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JOY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JOYs tokenomics, kan du utforske JOY tokenets livepris!

JOY prisforutsigelse Vil du vite hvor JOY kan være på vei? Vår JOY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JOY tokenets prisforutsigelse nå!

