Joystream (JOY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0.00100679 $ 0.00100679 $ 0.00100679 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0.00100679$ 0.00100679 $ 0.00100679 All Time High $ 0.060149$ 0.060149 $ 0.060149 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -3.37% Prisendring (7D) -21.27% Prisendring (7D) -21.27%

Joystream (JOY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JOY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.00100679, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JOY er $ 0.060149, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JOY endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -3.37% over 24 timer og -21.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Joystream (JOY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Opplagsforsyning 1.09B 1.09B 1.09B Total forsyning 1,107,172,746.0 1,107,172,746.0 1,107,172,746.0

Nåværende markedsverdi på Joystream er $ 1.02M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JOY er 1.09B, med en total tilgang på 1107172746.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.03M.